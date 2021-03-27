также в разделеМир
Китай ввел санкции против США и Канады 12
Доминикана сменила правила въезда для туристов 11
Польша усилила карантин 10
Многоэтажное здание рухнуло в Каире: есть жертвы 15
В КНДР назвали запуск ракет самообороной 17
Беларусь отстранили от «Евровидения 2021» 20
США предлагают помощь для разблокировки Суэцкого канала 17
Блокировка Суэцкого канала обходится миру в $9,6 миллиарда ежедневно 64
Регион Италии купит российскую вакцину 20
Макрон назвал ситуацию с вакцинами от COVID-19 «мировой войной» 24
ЕС планирует к лету вакцинировать 70% взрослого населения 10
КНДР заявила о новом испытании тактических ракет 23
ЕС начнет подготовку к ослаблению карантина 16
Байден намерен баллотироваться на второй срок 17
Страны Балтии ввели санкции против 118 чиновников режима Лукашенко 11
Польша усиливает карантин из-за рекордного количества заражений COVID-19 15
Кремль: Путин непублично вакцинировался «одной из трех российских вакцин» 35
США предупредили Германию о новых санкциях за «Северный поток-2» 15

Совет безопасности Организации Объединенных Наций во вторник, 30 марта, обсудит пуски ракет Северной Кореи (КНДР). Ситуацию будет обсуждать комитет Совбеза по санкциям.

Заседание Совбеза ООН будет неофициальным. Его проведение потребовали пять стран-участниц - Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия и Эстония.

Напомним, в прошлое воскресенье Северная Корея провела пуски двух ракет малой дальности. При этом в КНДР не комментировали свои ракетные пуски, что привело к удивлению официальных должностных лиц США и Южной Кореи, поскольку Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги