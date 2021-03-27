Совет безопасности Организации Объединенных Наций во вторник, 30 марта, обсудит пуски ракет Северной Кореи (КНДР). Ситуацию будет обсуждать комитет Совбеза по санкциям.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Заседание Совбеза ООН будет неофициальным. Его проведение потребовали пять стран-участниц - Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия и Эстония.
Напомним, в прошлое воскресенье Северная Корея провела пуски двух ракет малой дальности. При этом в КНДР не комментировали свои ракетные пуски, что привело к удивлению официальных должностных лиц США и Южной Кореи, поскольку Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям.
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