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Последний запуск КНДР ракет в сторону Японского моря был самообороной из-за проведения совместных военных учений США и Южной Кореи.

Об этом заявил секретарь ЦК Рабочей партии КНДР Ли Бен Чхоль, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Проведенный на этот раз испытательный запуск тактической управляемой ракеты нового типа является… действием, основанным на праве на самооборону суверенного государства», — заявил Чхоль.

По его словам, в обстановке, когда Южная Корея и США непрерывно проводят опасные военные учения, ввозят сверхсовременные оружия,. КНДР пришлось собрать военную силу для надежной защиты безопасности государства.

Напомним, Северная Корея заявила в пятницу, что днем ​​ранее провела испытательные пуски двух новых тактических управляемых ракет.
ForUm

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