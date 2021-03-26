Северная Корея заявила в пятницу, что днем ​​ранее провела испытательные пуски двух новых тактических управляемых ракет.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.

Южнокорейские военные заявили, что Пхеньян запустил в Японское море две баллистические ракеты малой дальности.

Официальная газета КНДР Rodong Sinmun сообщила, что ракеты пролетели около 600 км, чтобы поразить запланированную цель. Отмечается, что новые ракеты могут переносить боеголовку весом до 2,5 тонн.

При этом северокорейский лидер Ким Чен Ын не наблюдал за испытаниями ракеты.

Данный запуск - уже второй второй за неделю. Пхеньян в воскресенье провел запуск крылатых ракет. Действия Пхеньяна не нарушали резолюций Совета Безопасности ООН и вписывались в нормы тестирований, которые может проводить КНДР, поскольку речь не идет об испытаниях баллистических ракет средней и большой дальности.



