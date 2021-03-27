Президент Украины Владимир Зеленский вскоре может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Эту информацию подтвердил глава Офис президента Андрей Ермак на своей странице в Facebook.
Он объяснил, что на данный момент ОП находится на стадии переговор с представителями нормандского формата. Украина готовится к переговорам с лидерами стран-участниц.
Об этом также заявил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
«Насколько я знаю, такие планы есть», — заявил он.
26 марта Зеленский анонсировал переговоры со всеми лидерами нормандской четверки из-за обострения ситуации на Донбассе.
Напомним, сегодня, 26 марта, четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы.
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