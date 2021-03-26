За последнюю неделю в Киеве от коронавируса умерли 220 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Учитывая значительное количество пациентов в тяжелом состоянии и осложненное течение болезни, выросла в последнее время и смертность от вируса. Только за последнюю неделю в Киеве от коронавируса умерли 220 человек. Самому молодому из них был 31 год. Самым старшим - двум женщинам - по 95 лет», - сообщил Кличко.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1164 больных коронавирусом.