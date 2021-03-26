В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1164 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Ситуация с заболеваемостью, к сожалению, не улучшается и остается сложной. Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. 1164 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки. Умерли 37 человек - 19 женщин и 18 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3235 летальных исходов от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 157 767», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 650 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 28 девочек от одного до 17 лет. А также 461 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет и 25 мальчиков от восьми месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 15 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 112 пациентов. А также - 675 больных - с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений в сутки попали 787 человек.

Выздоровел за сутки в Киеве 431 человек. Всего коронавирус преодолели 104153 жители столицы.

Напомним, в Украине по состоянию на 26 марта зафиксировано 18132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.