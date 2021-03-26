Минздраве рассказали, как украинцев будут вакцинировать от коронавируса китайской вакциной CoronaVac, первая партия которой сегодня поступила в Украину.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНИАН.

Он подтвердил, что в Украину завезли 215 тысяч доз вакцины CoronaVac.

«Она нуждается в двух прививках. Сейчас вакцина пройдет десятидневный лабораторный контроль. Если после этого ее допустят, она будет использоваться. Но будут использовать четко те 215 тысяч доз на две прививки. Сначала сделают первую прививку, а потом через 24 дня - вторую. Относительно того, почему пришло только 215 тысяч доз, то это - вопрос к компании, которая ее поставляет. За несвоевременные поставки эта компания платит штрафные санкции. Но мы надеемся, что в ближайшее время будет выполнен контракт, а это - 1,9 млн доз вакцины», - рассказал Ляшко.

Как ранее сообщал ForUm, 25 марта первая партия китайской вакцины CoronaVac прибыла в Украину.