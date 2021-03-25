В Украину отправлена ​​первая партия вакцин против COVID-19 из Китая, сообщила пресс-служба Посольства.

«Благодаря настойчивым усилиям Посольства 25 марта в Украину было отправлена ​​первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн вакцин против COVID-19 «CoronaVac» производства китайской компании Sinovac Biotech», - говорится в сообщении.

Указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта зарегистрирована МЗ Украины, прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердив ее эффективность и безопасность, и сейчас уже широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др.

Компания Sinovac Biotech была основана в 1999 году. В настоящее время является мировым лидером в разработке и производстве вакцин различных типов (гепатит A и Б, ветряная оспа, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1, энтеровирусы и т.д.).