В красную зону эпидопасности по COVID-19 внесли Николаевскую и Черкасскую области, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего в красную зону вошли Киевская, Черкасская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Николаевска, Черновицкая и Сумская области, а также Киев.

По данным ведомства, в течение трех дней подряд в указанных регионах значительно превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения, который в норме не должен превышать 60 госпитализаций.

При этом показатели госпитализации больных коронавирусом превышены еще в 13 областях, которые в настоящее время находящихся в оранжевой зоне эпидопасности.

При этом в желтой зоне карантина находится только Херсонская область.

Напомним, Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям с 25 марта вводит во Львовской области красный уровень эпидемической опасности.

В Украине по состоянию на 25 марта 2021 года зафиксировано 16669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.