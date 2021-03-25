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В Украине по состоянию на 25 марта 2021 года зафиксировано 16669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализированы 4838 человек; летальных случаев - 362; 6748 человек выздоровели. Проведено 128 615 (в том числе методом ПЦР - 57818, методом ИФА - 22950, ​​исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47847) тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели 1596575 человек; выздоровели 1283020; летальных случаев – 31135; проведено ПЦР-тестов - 7836049.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.

За сутки вакцинировали 18561 человека.

 
ForUm

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