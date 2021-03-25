Смерть военной в Одесской области, которая имела прививку от COVID-19, никак не связана с вакцинацией, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

«Связь между любыми тромбозами и вакциной AstraZeneca - поскольку уже здесь проверку сделали все европейские страны, отдельно регулятор Европейская медицинская агентство, ВОЗ – и не установлено ни одного даже намека на связь между вакцинацией и смертью человека от каких заболеваний сердечно сосудистых. Чем больше мы будем делать вакцинаций, тем большее количество людей, я имею в виду в абсолютных цифрах, будет, условно говоря, умирать. Если человек сделал вакцину, а на следующий день у него случился инфаркт, потому что он имел серьезное сердечно-сосудистое заболевание – это же никоим образом не связано», - говорит министр.

«Что касается этого человека, я лично общался в том числе после проведенного вскрытия с судмедэкспертом. И он четко, это же человек, который несет серьезную ответственность за свои действия, говорит, что нет намека на какие-либо тромбозы. То есть да, это была острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти человека», - заявил Степанов.

Министр отметил, что медики расследуют «каждый случай смерти, произошедший с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации, независимо от чего он умер».

Причиной смерти военнослужащих, наступившей через два дня после прививки от коронавирусной болезни COVID-19, была острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз.

Смерть военной зафиксировали в поселке городского типа Черноморское Одесской области 23 марта.

Как сообщил Минздрав со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ, женщина получила прививку вакциной Covishield/AstraZeneca 21 марта.

Она должна была быть привлечена к задачам в рамках операции Объединенных сил, поэтому принадлежала к приоритетной группе для вакцинации.

«Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще девять человек. Неблагоприятных событий после иммунизации в других пациентов не зарегистрировано. По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала», - утверждают в министерстве.