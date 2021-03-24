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Причиной смерти военнослужащей, которая умерла 23 марта в Одесской области, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом заявиои одесские врачи, которые делали вскрытие умершей,  сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области, - острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз», – говорится в сообщении.

Как отметили в Минздрава, результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения.

Напомним, вчера, 23 марта, в Одесской области умерла женщина-военнослужащий военной службы по контракту, которой 21 марта сделали прививку от коронавируса.
ForUm

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