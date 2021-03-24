Вчера, 23 марта, в Одесской области умерла женщина-военнослужащий военной службы по контракту, которой 21 марта сделали прививку от коронавируса, сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что за пределами воинской части во внеслужебное время он внезапно потеряла сознание. «Сослуживцами сразу была вызвана скорая медицинская помощь и проинформирована медицинская служба воинской части. Прибыв на место происшествия военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха», – говорится в сообщении.

«Указанная военнослужащая в ближайшее время должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому 21.03 с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19. Прививка была осуществлена ​​мобильной бригадой по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации и приобрела опыт», – отмечается в сообщении.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23.03 жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью.

Судебно-медицинская экспертиза назначена на 24.03. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

«Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Просим представителей общественности и средств массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей», – сказано в сообщении.