Пандемия коронавируса в мире закончится к концу 2021, когда большая часть людей вакцинируется от этой болезни.

Такое мнение высказала врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вера Казмирчук, сообщает «Апостроф».

«Пандемия будет остановлена уже совсем скоро, до конца 2021 года. Не надо верить прогнозам в еще большую волну пандемии в 2022 году, ее не будет», - заявила иммунолог.

По ее словам, вакцинация будет продолжаться в течение года, поэтому будет расти количество людей с антителами к коронавирусу.

«Даже если не вакцинируется какой-то процент людей, такой страшной ситуации, как сейчас, уже не будет. Мы видим случаи, когда в одной семье двое взрослых болеют, а их дети, которые уже выработали антитела, нет», — пояснила врач.

Напомним, в Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 14174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.