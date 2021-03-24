также в разделеОбщество
Радуцкий: До пика третьей волны СOVID-19 осталось несколько недель 4
В Киеве от COVID-19 за сутки умерло рекордное число людей 14
СБУ предотвратила незаконную добычу и вывоз за границу драгоценного камня 10
В МВД рассказали о результатах комплексной экспертизы по делу о гибели Чорновила 18
Врач: Пандемия коронавируса закончится до конца года 16
СБУ задержала на Волыни белорусского шпиона 15
В НАН назвали регионы, где ожидается наибольший рост числа больных COVID-19 32
В Минздраве назвали предварительную причину смерти военнослужащей на Одесчине 40
Суд продлил меры пресечения обвиняемым по делу об убийстве Шеремета 10
Минобразования: ВНО-2021 состоится в запланированные сроки 8
Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров на Льавовщине 10
23 марта. Картина дня 13
В ЕС осудили указ Путина о лишении украинцев права владеть землей в Крыму 16
Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов 15
В Киеве анонсировали рейды на маршрутки, нарушающие карантин 26
Вступление в ЕС поддерживают 59% украинцев 13
МВД: Штрафовать за отсутствие маски на улице будут только злостных нарушителей 32
Степанов: Недоверие к вакцинам наблюдается во всем мире 12

В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 14174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 5438 человек, летальных случаев – 342, выздоровели 7386 человек, осуществлено тестирований за сутки - 126 948 (в том числе методом ПЦР - 52196, методом ИФА - 21549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 53203).

За все время пандемии в Украине заболели 1579906 человек, выздоровели – 1276272, летальных исходов - 30 773, проведен 7778231 ПЦР-тест.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 1300 случаев;

Винницкая область - 616 случаев;

Волынская область - 275 случаев;

Днепропетровская область - 785 случаев;

Донецкая область - 635 случаев;

Житомирская область - 453 случая;

Закарпатская - 637 случаев;

Запорожская область - 603 случая;

Ивано-Франковская область - 351 случай;

Киевская область - 813 случаев;

Кировоградская область - 113 случаев;

Луганская область - 152 случая;

Львовская область - 939 случаев;

Николаевская область - 380 случаев;

Одесская область - 1177 случаев;

Полтавская область - 450 случаев;

Ривненская область - 540 случаев;

Сумская область - 494 случая;

Тернопольская область - 522 случая;

Харьковская область - 809 случаев;

Херсонская область - 128 случаев;

Хмельницкая область - 994 случая;

Черкасская область - 426 случаев;

Черновицкая область - 484 случая;

Черниговская область - 98 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на 23 марта было зафиксировано 11476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги