В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 14174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 5438 человек, летальных случаев – 342, выздоровели 7386 человек, осуществлено тестирований за сутки - 126 948 (в том числе методом ПЦР - 52196, методом ИФА - 21549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 53203).
За все время пандемии в Украине заболели 1579906 человек, выздоровели – 1276272, летальных исходов - 30 773, проведен 7778231 ПЦР-тест.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 1300 случаев;
Винницкая область - 616 случаев;
Волынская область - 275 случаев;
Днепропетровская область - 785 случаев;
Донецкая область - 635 случаев;
Житомирская область - 453 случая;
Закарпатская - 637 случаев;
Запорожская область - 603 случая;
Ивано-Франковская область - 351 случай;
Киевская область - 813 случаев;
Кировоградская область - 113 случаев;
Луганская область - 152 случая;
Львовская область - 939 случаев;
Николаевская область - 380 случаев;
Одесская область - 1177 случаев;
Полтавская область - 450 случаев;
Ривненская область - 540 случаев;
Сумская область - 494 случая;
Тернопольская область - 522 случая;
Харьковская область - 809 случаев;
Херсонская область - 128 случаев;
Хмельницкая область - 994 случая;
Черкасская область - 426 случаев;
Черновицкая область - 484 случая;
Черниговская область - 98 случаев.
Напомним, в Украине по состоянию на 23 марта было зафиксировано 11476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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