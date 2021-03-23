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В Украине по состоянию на 23 марта 2021 года зафиксировано 11476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.   

За прошедшие сутки госпитализировано - 2519 человек; летальных случаев - 333; 8044 человека выздоровели. За сутки проведено 88 673 (в том числе методом ПЦР - 44647, методом ИФА - 21526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22500) тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели - 1565732 лица; выздоровели - 1268886 человек; летальных случаев - 30431; проведено ПЦР-тестов - 7726035.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), Киеве (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.
ForUm

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