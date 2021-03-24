Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против граждан России и российских компаний, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, президент постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры».

Как сообщает УНИАН, в санкционный список попали следующие лица:

Горовой Александр Владимирович, первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции;

Казакова Валентина Львовна, начальник главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ, генерал-лейтенант полиции;

Адзинов Кирилл Олегович, начальник управления по организации разрешительно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ;

Левченко Олег Сергеевич, начальник управления по вопросам миграции главного управления министерства внутренних дел РФ по Ростовской области, полковник полиции;

Гурьянова Анна Алексеевна, начальник отдела управления федеральной миграционной службы России по Ростовской области в г. Новошахтинск;

Хлыстов Владимир Александрович, начальник отдела по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел РФ по Неклиновскому району Ростовской области;

Агарков Олег Павлович, начальник главного управления министерства внутренних дел РФ по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции;

Башкин Александр Давыдович, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;

Вуколов Всеволод Львович, заместитель министра труда и социальной защиты РФ;

Зубов Игорь Николаевич, статс-секретарь-заместитель министра внутренних дел РФ, государственный советник РФ 1 класса;

Карлин Александр Богданович, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;

Меньщиков Владислав Владимирович, руководитель 1-й службы (службы контрразведки федеральной службы безопасности РФ, член правительственной комиссии РФ по миграционной политике;

Нарусова Людмила Борисовна, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;

Рукавишникова Ирина Валерьевна, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;

Цепкин Олег Владимирович, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;

Минин Алексей Валерьевич;

Моренец Алексей Сергеевич;

Серебряков Евгений Михайлович;

Сотников Олег Михайлович;

Горшков Михаил Константинович;

Моляков Сергей Александрович;

Ганов Александр Николаевич;

Рыженькин Леонид Кронидович;

А также граждане Франции:

Виржини Жорон - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия».

Лакапель Жан-Лин - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия»;

Оливье Филипп - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия».

Также под санкции попали российские компании, среди которых такие интернет-издания как «Интернет-пресса», «ТАСС», Лента.ру, Газета.ру, государственный медиа-холдинг «Россия сегодня», «СМИ 2», страховая компания «Росгосстрах» и другие.

К ним будут применены следующие экономические санкции:

блокировка активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

другие санкции, которые будут отвечать принципам их применения, установленным законодательством (прекращение финансовых операций, запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам/серверам, в том числе к субдоменам, в частности «gazeta.ru»).

Как ранее сообщал ForUm, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других бывших чиновников. Всего под санкции попали 27 человек.