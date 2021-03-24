Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против граждан России и российских компаний, сообщает пресс-служба главы государства.
Так, президент постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры».
Как сообщает УНИАН, в санкционный список попали следующие лица:
Горовой Александр Владимирович, первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции;
Казакова Валентина Львовна, начальник главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ, генерал-лейтенант полиции;
Адзинов Кирилл Олегович, начальник управления по организации разрешительно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ;
Левченко Олег Сергеевич, начальник управления по вопросам миграции главного управления министерства внутренних дел РФ по Ростовской области, полковник полиции;
Гурьянова Анна Алексеевна, начальник отдела управления федеральной миграционной службы России по Ростовской области в г. Новошахтинск;
Хлыстов Владимир Александрович, начальник отдела по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел РФ по Неклиновскому району Ростовской области;
Агарков Олег Павлович, начальник главного управления министерства внутренних дел РФ по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции;
Башкин Александр Давыдович, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;
Вуколов Всеволод Львович, заместитель министра труда и социальной защиты РФ;
Зубов Игорь Николаевич, статс-секретарь-заместитель министра внутренних дел РФ, государственный советник РФ 1 класса;
Карлин Александр Богданович, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;
Меньщиков Владислав Владимирович, руководитель 1-й службы (службы контрразведки федеральной службы безопасности РФ, член правительственной комиссии РФ по миграционной политике;
Нарусова Людмила Борисовна, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;
Рукавишникова Ирина Валерьевна, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;
Цепкин Олег Владимирович, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;
Минин Алексей Валерьевич;
Моренец Алексей Сергеевич;
Серебряков Евгений Михайлович;
Сотников Олег Михайлович;
Горшков Михаил Константинович;
Моляков Сергей Александрович;
Ганов Александр Николаевич;
Рыженькин Леонид Кронидович;
А также граждане Франции:
Виржини Жорон - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия».
Лакапель Жан-Лин - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия»;
Оливье Филипп - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы «Идентичность и демократия».
Также под санкции попали российские компании, среди которых такие интернет-издания как «Интернет-пресса», «ТАСС», Лента.ру, Газета.ру, государственный медиа-холдинг «Россия сегодня», «СМИ 2», страховая компания «Росгосстрах» и другие.
К ним будут применены следующие экономические санкции:
блокировка активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
ограничение торговых операций;
предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;
другие санкции, которые будут отвечать принципам их применения, установленным законодательством (прекращение финансовых операций, запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам/серверам, в том числе к субдоменам, в частности «gazeta.ru»).
Как ранее сообщал ForUm, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других бывших чиновников. Всего под санкции попали 27 человек.
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