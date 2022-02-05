Президенту Украины Владимиру Зеленскому было известно о наличии видео с ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, которое в начале февраля опубликовали СМИ.

Об этом 4 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил бывший спикер Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, пишет ГОРДОН.

"Была информация еще в августе, что президент видел это видео... Я не верю, что министр внутренних дел [Денис Монастырский] по такому резонансному ДТП – это не простой депутат, это заместитель председателя бюджетного комитета… не пришел к президенту и не показал это видео", – сказал Разумков.

Он отметил, что по всей трассе из Киева в Полтаву работали камеры.

"Вам приходят штрафы? Все получали штрафы за превышение скорости?.. Но там есть фото, видео и понятно, кто сидит за рулем… И [Государственное бюро расследований] ГБР, и Министерство внутренних дел фактически были соучастниками, я говорю о руководителях, были соучастниками этого процесса и покрывали господина Трухина. И это происходило с согласованием с Офисом президента. Я в этом уверен. Министр говорит, что не знал… Это неправда. Если министр говорит, что не знал и его не интересовал этот процесс, то министр должен... написать заявление и уйти в отставку", – подчеркнул экс-спикер парламента.

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане "Лилея".

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала видео с камеры патрульного Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло". Кроме того, на записи Трухин говорит, что "поговорит" с Монастырским.

Венедиктова открыла уголовное производство о взяточничестве. Расследование она поручила Национальному антикоррупционному бюро.

Утром 2 февраля глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.