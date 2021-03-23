Тенденция к нежеланию делать прививки от коронавируса наблюдается во всем мире, как и недоверие к вакцинам. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

По его словам, к сожалению, большее доверие у людей к препарату вызывает мнение знакомого, который уже вакцинировался, чем официальные выводы экспертов.

«Такая ситуация есть во всем мире. В определенных странах особенно, когда они только начали вакцинацию, есть низкий уровень. Есть много факторов, которые влияют на это. Условно говоря, любой человек, если рядом друзья, знакомые, все в порядке, то такой фактор как безопасный/опасный он отходит там на второй план. Увеличивается количество тех, кто хочет вакцинироваться. Так же относительно информационной кампании, а вернее контринформационной кампании по развенчиванию фейков», - сказал глава Минздрава.

Степанов отметил, что на доверие к вакцине AstraZeneca повлияли сообщения об образовании тромбоза, но, как известно, эксперты не подтвердили влияния препарата на это. Поэтому глава Минздрава призвал украинцев доверять специалистам, которые «в состоянии сказать, что такое тромбоз, может ли он быть, или нет».

«Вы же помните всю прошлую неделю, что происходило. Все штурмовали Минздрав: «Останавливайте, останавливайте срочно, потому что весь мир приостановил!». Поэтому мы, имея эту информацию, понимая, что оно не связано, наконец Европейское медицинское агентство и ВОЗ дали свои выводы, что никоим образом не связано, мы продолжали вакцинироваться. То есть произошло так, как советовали нам наши эксперты, врачи, специалисты», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, первая официальная вакцинация состоялась в Черкассах 24 февраля.