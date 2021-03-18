Президент Владимир Зеленский не видит оснований приостанавливать вакцинацию AstraZeneca или уменьшать ее объемы.

«Из 90 тысяч людей у ​​нас ни одного летального случая и это также факт. Я считаю, что информационная атака на AstraZeneca или на Covishield... не знаю, кем эта война начата, но на уровне Украины пока оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я не вижу. От нашего Минздрава также этой информации не получал», - приводит слова Зеленского Украинская правда.

Президент добавил, что многие страны мира, такие как Бельгия, США, Великобритания, Польша, Австралия не остановили вакцинацию вакциной AstraZeneca.

При этом Зеленский пожаловался на низкий уровень доверия населения мира к вакцинации и очень низкий уровень доверия именно украинцев к вакцинации.

Ряд стран ЕС, среди которых Германия, Франция и Италия, заявили, что прекращают прививки вакциной AstraZeneca после того, как несколько стран сообщили о возможных серьезных побочных эффектах.

На прошлой неделе аналогичное решение было принято Данией и Норвегией - из-за того, что у некоторых пациентов вскоре после вакцинации развились тромбы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пока нет доказанной связи между вакцинацией и побочными эффектами, и людям не следует паниковать.