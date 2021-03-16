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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведут сегодня встречу для обсуждения безопасности вакцины AstraZeneca от коронавируса COVID-19, сообщил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Экспертная комиссия ВОЗ по вопросам безопасности вакцин изучает все доступные данные, находится в тесном контакте с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и проведет встречу во вторник», - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции, передает Интерфакс.

«С момента нашей последней пресс-конференции в пятницу еще несколько стран приостановили использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности после сообщений о том, что у некоторых людей, получивших вакцины из двух партий, произведенных в Европе, образовались тромбы», - добавил он.

При этом главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан заявила, что странам все же стоит продолжать использовать эту вакцину. Она пояснила, что пока не выявлено прямой связи между случаями образования тромбов и вакцинацией.

О приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия и Франция.

Власти ЕС в конце января решили допустить на рынок Евросоюза вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее специалисты в некоторых странах пришли к выводу, что вакцина этой компании годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный, неопасный для здоровья вирус и ген коронавируса нового типа.
ForUm

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