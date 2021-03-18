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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что делали в парламенте сотрудники Службы безопасности Украины.

Как передает УНИАН, в интервью одному из телеканалов он сообщил, что работники СБУ были в парламенте в рамках расследования дела о голосовании за Харьковские соглашения в 2010 году.

«Со мной, к счастью, они не встречались. В моем помещении, там, где я работаю, их также не было», - сказал Разумков.

Он отметил, что представители СБУ работали на Садовой, 3А, где размещаются комитеты парламента.

«Они общались с аппаратом», - отметил спикер.

«Было несколько позиций по документационному обеспечению - мы им предоставили эту информацию. Аппарат выполнил свою функцию», - рассказал Разумков.

По его словам, также были вопросы относительно компьютеров, но «компьютеры, которые работали во ВРУ в 2010 году, были переданы в 2016 году в другие институты, и сегодня их нет в стенах парламента».

Разумков также сообщил, что есть еще архив, где хранятся все документы, и оттуда они будут передаваться в СБУ.

«А дальше каждый будет заниматься своим делом», - добавил председатель парламента.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить, была ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами в 2010 году «харьковских соглашений».

Служба безопасности Украины 12 марта начала досудебное расследование.

16 марта Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации Харьковских соглашений.

В ВР зарегистрирован законопроекте №0095 «О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины».

В 2010 году тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, которое предусматривало, что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ, за что Москва давала Киеву 100 долларов скидки на газ.

На рассмотрение парламента ратификацию «харьковских соглашений» вынесли 27 апреля 2010 года, и это заседание под председательством спикера Владимира Литвина стало одним из самых скандальных в украинской истории.
ForUm

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