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Харьковские соглашения привели к нарушению территориальной целостности Украины, поэтому есть насущная необходимость в отмене этих соглашений, подписанных в 2010 году в Харькове и ратифицированных Верховной Радой.

Об этом говорится в законопроекте №0095 «О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», обнародованном на сайте парламента, пишет Укринформ.

«Есть насущная необходимость денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанного 21 апреля 2010 года в г. Харькове и ратифицированного Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года, как противоречащего национальным интересам Украины», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа, члены фракции «Слуга народа» Олег Дунда и Александр Аликсийчук, отмечают, что Харьковские соглашения подписывали под предлогом получения Украиной скидки на газ, «однако на практике никаких скидок предоставлено не было».

Наоборот, подчеркивается в пояснительной записке, Российская Федерация сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставку природного газа, а затем в счет его погашения, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически бесплатно располагала на территории Украины свой флот. «В результате уже в 2014 году военнослужащие Черноморского флота РФ во взаимодействии с другими российскими подразделениями совершили военную оккупацию и последующую аннексию Автономной Республики Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины», - объясняют авторы законопроекта.

В случае принятия решения о денонсации Кабинет Министров Украины, Министерство иностранных дел Украины должны уведомить Российскую Федерацию о денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить, была ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами в 2010 году «харьковских соглашений».

Служба безопасности Украины 12 марта начала досудебное расследование.

В 2010 году тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, которое предусматривало, что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ, за что Москва давала Киеву 100 долларов скидки на газ.

На рассмотрение парламента ратификацию «харьковских соглашений» вынесли 27 апреля 2010 года, и это заседание под председательством спикера Владимира Литвина стало одним из самых скандальных в украинской истории.
ForUm

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