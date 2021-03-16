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Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых Харьковских соглашений, сообщает пресс-центр СБУ.

Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве.

Среди прочего, обыски проводились в Верховной Раде Украины, в частности ее комитетах, Главном научно-экспертном управлении ВРУ, Совете национальной безопасности и обороны Украины, Министерстве иностранных дел Украины, Кабинете министров Украины совместно с Государственным бюро расследований.

Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия.

В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и ущерба экономическим интересам.

«СБУ проводит соответствующие следственные и процессуальные действия, соблюдая все требования действующего законодательства, под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора. Осознавая повышенный интерес общества к этому делу, Служба будет регулярно информировать общественность о ходе дела», – сказано в сообщении.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить, была ли государственной изменой ратификация 236 народными депутатами в 2010 году «харьковских соглашений».

Служба безопасности Украины 12 марта начала досудебное расследование.

В 2010 году тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, которое предусматривало, что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ, за что Москва давала Киеву 100 долларов скидки на газ.

На рассмотрение парламента ратификацию «харьковских соглашений» вынесли 27 апреля 2010 года, и это заседание под председательством спикера Владимира Литвина стало одним из самых скандальных в украинской истории.
ForUm

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