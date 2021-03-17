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«АрселорМиттал Кривой Рог» из государственного бюджета получает больше, чем платит в бюджет налогов.

Об этом сообщил во время выступления на совещании по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере экологии в Офисе генпрокурора председатель СБУ Иван Баканов, передает Укринформ.

«Во время работы над уголовным производством мы анализировали количество налогов, которые Арселор платит и которые возмещает госбюджет. Эта информация еще требует проверки, но предварительно АрселоМиттал из государственного бюджета получает больше, чем платит в государственный бюджет», - сказал он.

Кроме того, по словам Баканова, в ходе возбужденного уголовного дела было установлено, что АрселоМиттал занизил платежи за недропользование на более чем 2 млрд грн.

Баканов также рассказал, что деятельность предприятия негативно влияет на здоровье жителей Кривого Рога. В частности, раком болеют родственники председателя СБУ, его сосед, одноклассники и однокурсники.

«Не могу вспомнить из своего окружения семьи, которых бы не коснулось это сопутствующее заболевание», - отметил он.

Напомним, Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении должностных лиц ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Проверяется информация об умышленном занижении менеджментом общества налогового обязательства по рентной плате за пользование недрами. По предварительной версии следствия, это привело к недопоступлению в госбюджет Украины средств в особо крупных размерах - 2,2 млрд грн.

Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат.
ForUm

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