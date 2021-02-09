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Вчера, 8 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины вернулись на предприятие «АрселорМиттал Кривой Рог» для проверки горно-обогатительного производства. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Ранее СБУ уже инспектировала объекты сталеплавильного, агломерационного, коксохимического производств, знакомилась с документацией предприятия. В этот раз визит правоохранителей запланирован в горный департамент предприятия в связи с якобы уклонением от уплаты налогов и занижении рентных платежей в 2015-2019 гг.

«Сегодня представители СБУ планируют продолжить следственные действия и произвести осмотр территории карьеров предприятия с отбором образцов сырья. Компания категорически отвергает необоснованные обвинения, считая дело неправомерным, а подход регуляторов к бизнесу – очевидно избирательным», - говорится в сообщении.

Осенью 2020 года СБУ уже провела на предприятии следственные действия на основании решения Шевченковского районного суда Киева, связанные с налоговыми платежами. Так, еще в 2019 году Офис крупных налогоплательщиков провел плановую проверку предприятия относительно соблюдения налогового законодательства за предыдущие 4 года. Примечательно, что результаты такой проверки были оглашены еще до ее окончания. После проверки контролирующий орган увеличил налоговые обязательства «АрселорМиттал Кривой Рог» на 7,9 млрд грн. Одно из самых больших доначислений «АрселорМиттал Кривой Рог» получил в отношении рентной платы за недропользование. Вывод налоговых инспекторов основывался на якобы неправильном определении предприятием объекта рентной платы.
 
ForUm

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