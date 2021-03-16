Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с призывом расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне.

Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых Харьковских соглашений.

Власти Киева из-за ситуации с коронавирусом приняли решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше – с четверга, 18 марта. Сады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме, сообщил мэр Виталий Кличко.

Красногвардейский районный суд Днипра заочно приговорил к пожизненному заключению экс-главаря террористической организации «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров боевиков Андрея Патрушева и Александра Гуреева, которые обвиняются в сбитии Ил-76 под Луганском в июне 2014 года.

У Украины есть договоренности со странами ЕС, которые могут поделиться с ней вакциной от COVID-19, однако график поставки вакцины в эти страны ЕС был сорван, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кандидат от партии «Европейская Солидарность» в 87-м округе на Прикарпатье Маруся Звиробой-Биленька снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявляет, что не существует никакого нового мирного плана по урегулированию на Донбассе, о котором говорят в Киеве.

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 999 больных коронавирусом.

В Украине по состоянию на 16 марта 2021 года зафиксировано 9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине введут жесткий карантин, если более 50-70% всех областей окажутся в красной зоне.

Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного Департамента защиты национальной государственности СБУ, который похитил жителя Харькова и угрозами требовал у него деньги.

Сегодня около 4:00 на одной из улиц города Боярка произошел взрыв.