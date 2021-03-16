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Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявляет, что не существует никакого нового мирного плана по урегулированию на Донбассе, о котором говорят в Киеве.

«Относительно «нового мирного плана». На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Во всяком случае, о чем идет речь, никто из участников минского и нормандского форматов не знает», - сказал Козак в интервью Интерфаксу.

Козак, являющийся представителем от России на переговорах в «нормандском формате» на уровне политсоветников, рассказал, что 8 февраля «представители Германии и Франции предприняли очередную попытку согласовать «компромиссный проект» рекомендаций «нормандского формата» для Контактной группы в целях подготовки там «дорожной карты» по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями».

При этом он отметил, что «представленный проект является чрезмерно «компромиссным» в том смысле, что его обтекаемые положения вызовут новые неразрешимые противоречия в Контактной группе».

В связи с этим, пояснил представитель Кремля, 16 февраля Россия направила всем участникам переговоров уточняющие поправки и предложила Киеву представить свои предложения к франко-германскому проекту, а также изложить позицию относительно российских поправок.

«С тех пор украинские коллеги хранят многозначительное молчание…», - сказал он.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина, Германия и Франция разработали четкий план по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, он «лежит на столе» и ждет согласования со стороны РФ, как участницы переговоров в нормандском формате.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов встретиться с каждым лидером государств-участников Нормандского формата отдельно в случае, если будет затягиваться встреча «Нормандской четверки».
ForUm

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