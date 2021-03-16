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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 999 больных коронавирусом. 19 человек умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«999 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 19 человек. Всего за период пандемии в городе 2936 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 147 710», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 100 пациентов. Выздоровели прошедшие сутки 408 человек. В общем коронавирус преодолели 99 589 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 205, Днепровском - 186 и в Деснянском районе - 131 случай», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на 16 марта 2021 года зафиксировано 9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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