Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине введут жесткий карантин, если более 50-70% всех областей окажутся в красной зоне, передает УНИАН.

«Я думаю, что мы будем двигаться в стратегии адаптивного карантина. Если более 50-70% областей перейдут на красный уровень, тогда мы будем говорить о жестком карантине на всей территории страны», - сказал он.

Напомним, в Украине по состоянию на 15 марта зафиксировано 6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В красной зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.