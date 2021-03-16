Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного Департамента защиты национальной государственности СБУ, который похитил жителя Харькова и угрозами требовал у него деньги.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Установлено, что в прошлом году с целью незаконного обогащения правоохранитель вступил в преступный сговор с тремя гражданскими лицами.

Действуя в указанной группе, он похитил и незаконно лишил свободы бывшего руководителя представительства одной из финансово-партнерских Интернет-сетей российской компании.

В дальнейшем, во время незаконного удержания потерпевшего против его воли он требовал передать им 40 тыс. евро и 1,6 млн гривен, которые представители указанной компании ошибочно считали своей собственностью.

При этом процесс вымогательства сопровождался угрозами насилия над потерпевшим, ограничением его прав, свобод и законных интересов, угрозами убийства и причинением тяжких телесных повреждений. После того как гражданин согласился через некоторое время оплатить всю сумму средств, его отпустили.

Несмотря на то, что работник СБУ скрывался от правоохранительных органов, он был задержан на основании решения следственного судьи, а впоследствии избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Сейчас всем фигурантам производства сообщено о подозрении в: незаконном похищении и лишении свободы человека, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146 УК Украины); вымогательстве с угрозой насилия, убийства и причинения тяжких телесных повреждений, совершенном по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

В случае доказательства в суде виновности подозреваемым грозит наказание до 7 лет лишения свободы.