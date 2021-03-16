Кандидат от партии «Европейская Солидарность» в 87-м округе на Прикарпатье Маруся Звиробой-Биленька снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе политсилы.
«87 округ сегодня стал своеобразным полем борьбы за Украину, на котором столкнулись олигархи в лице партнера Коломойского Александра Шевченко, выдвиженца от власти зеленых дилетантов Василия Вирастюка, и представители патриотических сил – Руслана Кошулинского из «Свободы» и я от «Европейской Солидарности», - сообщила она.
«Понимая, что своим противостояния мы с Кошулинским можем открыть дорогу представителям олигархов в Верховную Раду, я приняла решение поддержать представителя патриотических сил», - заявила Маруся Звиробий.
«Европейская Солидарность» провела соответствующие переговоры с ВО «Свобода».
ВО «Свобода» приветствует заявление «Европейской солидарности».
Как сообщал ForUm, довыборы в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021. Бывшего нардепа «Слуги народа» от этого округа избрали на должность городского головы Надвирной.
29 января партия «Европейская солидарность» официально выдвинула волонтерку и военную Марусю Звиробий кандидатом в народные депутаты.
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