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The National Interest: Украине следует согласиться на вакцину «Спутник V», о которой договорился Медведчук 74

У Украины есть договоренности со странами ЕС, которые могут поделиться с ней вакциной от COVID-19, однако график поставки вакцины в эти страны ЕС был сорван, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«У нас еще с прошлого года были переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны ЕС был, по сути, сорван, соответственно, подвинулись и те даты, когда эти страны могут поделиться с нами излишками вакцины», - сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Словении Анже Логаром в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Глава МИД указал, что это только один из потенциальных каналов поставки вакцины.

«Мы фокусируемся на контрактах с непосредственными производителями вакцины», - добавил он.

Также Кулеба подчеркнул, что Украина поддерживает как можно более широкий доступ граждан к безопасным, качественным вакцинам, независимо от того, какая компания их произвела.

«Единственное исключение из правила - российская вакцина «Спутник», поскольку Россия превратила ее на гибридное оружие и инструмент политического влияния», - пояснил он.
ForUm

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