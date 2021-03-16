также в разделеСтолица
Кличко просит Кабмин ужесточить карантин в оранжевой зоне 11
МКИП хочет признать Гостиный двор памятником национального значения 10
В Киеве – скачек новых случаев COVID-19 19
«Минера» моста Метро отправят на принудительное лечение 12
В Киеве горел ресторан 19
В Киеве презентовали новый гастрономический продукт Kyiv Pie 20
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 313 человек 20
В Киеве пьяный водитель джипа протаранил легковушку, погибли 2 человека 18
В Киеве за сутки обнаружили более 400 больных коронавирусом 10
Из-за снегопада Киев закрывают для грузовиков 16
В больницах Киева находится наибольшее с начала пандемии число больных COVID-19 13
За сутки в Киеве коронавирусом заболели 896 человек 27
Пьяный водитель столичной маршрутки попал в ДТП 30
В Киеве горел дом престарелых 14
В столичном Доме профсоюзов открыли покерный клуб 13
В Киевтеплоэнерго объяснили суммы в февральских платежках 18
Вечером в работе киевского метро возможны ограничения 22
В Киеве – 853 новых случая коронавируса 13

Власти Киева из-за ситуации с коронавирусом приняли решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше – с четверга, 18 марта. Сады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме, сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что ситуация в городе сложная. Сегодня в стационарах медучреждений столицы – более 3500 госпитализированных пациентов – больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71% людей – в тяжелом состоянии. Это самая сложная ситуация для медиков Киева от начала пандемии.

«С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки, уже через несколько дней мест в больницах не будет. К тому же, до сих пор, несмотря на обещания правительства, для киевлян так и не предоставили койки в учреждениях Национальной академии наук, Минздрава и ведомственных больницах. А это в целом - более 11 тысяч коек», - подчеркнул Кличко. Также мэр Киева призвал жителей столицы не быть легкомысленными – носить маски и соблюдать ограничения. Ведь ситуация чрезвычайно серьезная.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги