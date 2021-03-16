Власти Киева из-за ситуации с коронавирусом приняли решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше – с четверга, 18 марта. Сады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме, сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что ситуация в городе сложная. Сегодня в стационарах медучреждений столицы – более 3500 госпитализированных пациентов – больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71% людей – в тяжелом состоянии. Это самая сложная ситуация для медиков Киева от начала пандемии.

«С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки, уже через несколько дней мест в больницах не будет. К тому же, до сих пор, несмотря на обещания правительства, для киевлян так и не предоставили койки в учреждениях Национальной академии наук, Минздрава и ведомственных больницах. А это в целом - более 11 тысяч коек», - подчеркнул Кличко. Также мэр Киева призвал жителей столицы не быть легкомысленными – носить маски и соблюдать ограничения. Ведь ситуация чрезвычайно серьезная.