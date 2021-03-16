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Красногвардейский районный суд Днипра заочно приговорил к пожизненному заключению экс-главаря террористической организации «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров боевиков Андрея Патрушева и Александра Гуреева, которые обвиняются в сбитии Ил-76 под Луганском в июне 2014 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры, передает УНИАН.

«Игорь Плотницкий, Андрей Патрушев и Александр Гуреев, обвиняемые в сбитии самолета Ил-76 с 40 военнослужащими ВСУ и 9 членами экипажа, приговорены к пожизненному заключению», - отметили в прокуратуре.

Как сообщил адвокат родственников погибших в катастрофе Виталий Погосян, суд также удовлетворил иск 39 потерпевших о возмещении морального ущерба в размере 500 тыс. грн каждому.

По словам адвоката, суд постановил, что выплачивать моральный ущерб должны осужденные. Вместе с тем защитник настаивал на возмещении морального ущерба пострадавшим со стороны государства.

Напомним, ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.
ForUm

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