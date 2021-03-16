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Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с призывом расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В столице за последние полторы недели количество больных коронавирусом и госпитализированных увеличилось почти вдвое! За минувшие сутки обнаружили 999 новых случаев. И динамика распространения болезни - угрожающая. Поэтому Киев обращается к правительству с призывом расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть, сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства», – отметил он.

Также Кличко призвал МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбу усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий. «В частности, о проведении массовых собраний, соблюдение масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований. Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей - до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем», - подчеркнул Кличко.

Также мэр Киева подчеркнул, что столичная власть требует возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мероприятий. Поскольку с 17 февраля этого года города не имеют права усиливать карантин на своих территориях.

Как ранее сообщал ForUm, за минувшие сутки, 16 марта, в Киеве обнаружили 999 больных коронавирусом. 
ForUm

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