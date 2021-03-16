Сегодня около 4:00 на одной из улиц города Боярка произошел взрыв, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
По предварительной информации, никто не пострадал. В результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевщины, а также прокуроры Фастовской окружной прокуратуры.
Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.
После проведения проверки и установления всех обстоятельств, правоохранители предоставят правовую квалификацию события.
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