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Сегодня около 4:00 на одной из улиц города Боярка произошел взрыв, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По предварительной информации, никто не пострадал. В результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевщины, а также прокуроры Фастовской окружной прокуратуры.

Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.

После проведения проверки и установления всех обстоятельств, правоохранители предоставят правовую квалификацию события.
ForUm

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