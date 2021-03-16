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В правительстве Канады не видят рисков в применении вакцины AstraZeneca для массовой прививки от коронавируса.

Об этом на пресс-конференции в Монреале заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ.

«Департамент здравоохранения Канады, наши эксперты и ученые уделяют очень много времени, чтобы гарантировать безопасность и эффективность всех вакцин, утвержденных в Канаде. Лучшей вакциной является та, которую вы можете быстрее всего получить. Именно так мы сможем пройти через это как можно быстрее и безопаснее», - сказал Трюдо, отвечая на вопрос о нежелании отдельных канадцев делать прививки вакциной AstraZeneca.

Он добавил, что канадские специалисты тщательно следят за тем, «что происходит с конкретной партией вакцины, которую используют в Европе».

По словам Трюдо, ни одна доза вакцины AstraZeneca, которая используется в Канаде, не поступила из той же партии.

Глава правительства Канады также сообщил, что его мать, 72-летняя Маргарет Трюдо сделала прививку от COVID-19. Он подчеркнул, что и сам охотно вакцинируется, но не будет опережать свою очередь.

Отметим, что вся вакцина разработки AstraZeneca, которая используется в Канаде, была изготовлена ​​в Индии по лицензионному соглашению под названием Covishield. Канада закупила 2 млн доз этого препарата.

Напомним, ряд стран приостановили использование COVID-вакцины из-за сообщения о возможных побочных последствиях в виде возникновения тромбов.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что проведенные исследования не выявили никаких признаков, которые указывали бы на повышенные риски возникновения тромбов в крови пациентов, вакцинированных препаратом от COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca.

В ВОЗ рекомендуют продолжить ее применение, пока идет расследование причин возникновения тромбоза у некоторых вакцинированных.
ForUm

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