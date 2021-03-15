В Украине по состоянию на 15 марта зафиксировано 6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2497 человек, летальных случаев - 130; выздоровели 3491 человек, осуществлено тестирований за сутки - 27 598 (в том числе методом ПЦР - 17338, методом ИФА - 3236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-27024).
За все время пандемии в Украине заболели 1467548 человек, выздоровели – 1226007, летальных исходов - 28 433, проведено 7377404 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 313 случаев;
Винницкая область - 426 случаев;
Волынская область - 129 случаев;
Днепропетровская область - 439 случаев;
Донецкая область - 85 случаев;
Житомирская область - 778 случаев;
Закарпатская - 333 случая;
Запорожская область - 61 случай;
Ивано-Франковская область - 330 случаев;
Киевская область - 464 случая;
Кировоградская область - 10 случаев;
Луганская - 19 случаев;
Львовская область - 552 случая;
Николаевская область - 310 случаев;
Одесская область - 407 случаев;
Полтавская область - 165 случаев;
Ривненская область - 111 случаев;
Сумская область - 197 случаев;
Тернопольская область - 274 случая;
Харьковская область - 373 случая;
Херсонская область - 53 случая;
Хмельницкая область - 329 случаев;
Черкасская область - 144 случая;
Черновицкая область - 396 случаев;
Черниговская область - 94 случая.
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