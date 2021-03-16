После отказа Верховного суда Молдовы в предоставлении политического убежища бывшему украинскому судье Николаю Чаусу суд первой инстанции этой страны продолжит слушание дела о его экстрадиции.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

«Верховный суд Молдовы отказал Чаусу в политическом убежище, теперь суд первой инстанции будет рассматривать вопрос о его экстрадиции», - сказал он.

Как напомнил Грищук, ранее суд первой инстанции остановил рассмотрение дела об экстрадиции Чауса до вынесения окончательного решения по его обжалованию отказа президента Молдовы Игоря Додона в предоставлении политического убежища.

И.о. руководителя САП считает, что, по оптимистическому прогнозу, рассмотрение дела Чауса в Молдове может продолжаться еще около года, поскольку после решения первой инстанции является возможность его обжалования в апелляционном и кассационном порядке.

Напомним, 3 марта коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Верховного суда Молдовы отказала в предоставлении политического убежища украинскому судьи Николаю Чаусу, который с 2016 года скрывается в Молдове.

На территории Молдовы Чаус сначала находился нелегально, якобы под патронатом госбезопасности страны. Затем он официально сдался молдавской власти.

Тогдашний президент Молдовы Додон отказал ему в предоставлении политического убежища, но Чаус обжаловал это решение в суде. Живя в Кишиневе, Чаус регулярно ходил в сауну «Олимпия» и передвигался по городу на автомобиле Mercedes черного цвета с номером 222 и посещал Святогеоргиевскую церковь. Молдавские журналисты даже сняли на видео, как Николай Чаус с охраной ходил Кишиневом.

Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.