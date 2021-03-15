Семья погибшего в результате стрельбы на границе Украины и России украинца Евгения Голубева уже более трех месяцев не может вернуть его тело на родину.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 декабря на грани Сумской и Белгородской областей, вблизи российской населенного пункта Пороз.

В России задержку репатриации тела мотивируют следственными действиями, рассказала жена погибшего Украинская Сабина Голубева, передает Радио Свобода.

Контакт с женщиной поддерживает Посольство Украины в Российской Федерации.

«Я лично звонила, посольство мне установило контакт следователю Белгородской области. Когда я консультировалась, когда и как я могу получить тело мужа, то он мне сказал, что тело Голубева находится в морге. И пока никакой информации мне сообщить не могут. Потом, когда я созванивалась с заведующим бюро белгородского морга, то он мне сказал, когда я спросила, как и когда я могу забрать тело мужа, он сказал: приезжайте хоть сейчас. Только вам нужно разрешение следователя, который ведет это дело», - рассказывает Голубева.

Позже женщине сообщили, что дело из Белгорода передали в Москву, в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

В украинском МИД сообщили, что, несмотря на многочисленные запросы посольства Украины в Российской Федерации в Министерство иностранных дел РФ и другие компетентные органы России относительно официального подтверждения факта гибели Евгения Голубева и обстоятельств его гибели, официальный ответ российской стороны не поступал.

«Вместе с тем, по информации посольства Украины в РФ, тело Голубева сейчас находится на хранении в Областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Белгородское бюро судебно-медицинской экспертизы» до отдельного распоряжения органа досудебного расследования.

Уголовное производство, возбужденное по факту смерти Евгения Голубева, осуществляет Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

По словам российских следователей, разрешение на выдачу тела погибшего для захоронения будет предоставлено после получения окончательных результатов судебно-медицинской экспертизы», - говорится в ответе украинского МИД.

Согласно документам российского следствия, стрелял в украинца военнослужащий Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской области подполковник Дмитрий Пешехонов. С ним в наряде также были старший лейтенант Егор Ермолаев и прапорщик Юрий Чиж.

Напомним, 4 декабря ФСБ РФ сообщила, что якобы трое неизвестных нарушили границу со стороны Украины. При попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные бежали на территорию Украины.

В то же время российская сторона не предоставила никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, следов пересечения границы на местности украинские пограничники также не зафиксировали.

Радио Свобода со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что россияне застрелили гражданского с криминальным прошлым жителя Сумской области Голубева Евгения Владимировича.