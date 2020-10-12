Национальная полиция не прекращала розыск бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении 150 тыс. долл. взятки, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что информация об объявлении его в розыск на официальном веб-сайте Министерства внутренних дел Украины доступна по ссылке.

«По информации Департамента международного полицейского сотрудничества, сообщаем: 17 января 2020 экс-судья обратился в Комиссию по контролю файлов Интерпола (независимого органа Интерпола, созданного для рассмотрения обращений лиц, оспаривающих розыск или другие действия с использованием системы Интерпола) с ходатайством о прекращении розыска. В соответствии с внутренними процедурами обжалования решений Интерпола, на время рассмотрения обращения Комиссия по 18 сентября 2020 временно приостановила доступ к информации о розыске Николая Чауса. Одновременно сообщаем, что украинские правоохранители не прекращали розыск Чауса», – сказано в сообщении.

Сегодня в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Интерпол снял с международного розыска Николая Чауса.