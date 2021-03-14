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В связи с обострившейся ситуации с коронавирусом в Ужгороде Закарпатской области местные власти решили отменить занятия в школах для учеников 1−4 классов.

Соответствующее решение приняла противоэпидемиологическая комиссия горсовета.

В связи с этим педагогическим советам рекомендовано изучить возможность введения дистанционной формы обучения для учеников начальных классов.

Как ожидается, ограничения будут действовать с 15 по 26 марта.

По состоянию на 12 марта показатель заболеваемости Covid-19, гриппом и ОРВИ в Ужгороде превысил допустимый порог на 55,6%.

Напомним, уже в семи областях превышен уровень госпитализаций с COVID-19.
ForUm

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