В связи с обострившейся ситуации с коронавирусом в Ужгороде Закарпатской области местные власти решили отменить занятия в школах для учеников 1−4 классов.
Соответствующее решение приняла противоэпидемиологическая комиссия горсовета.
В связи с этим педагогическим советам рекомендовано изучить возможность введения дистанционной формы обучения для учеников начальных классов.
Как ожидается, ограничения будут действовать с 15 по 26 марта.
По состоянию на 12 марта показатель заболеваемости Covid-19, гриппом и ОРВИ в Ужгороде превысил допустимый порог на 55,6%.
Напомним, уже в семи областях превышен уровень госпитализаций с COVID-19.
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