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Министерство Украины обновило показатели регионов по коронавирусу. В Киеве и еще семи областях превышен уровень госпитализаций.

Так, в Киеве показатель госпитализаций составляет 75,4 на 100 тысяч населения при норме 60. Также этот показатель превышен в Ивано-Франковской (131,3), Винницкой (123,6), Житомирской (92,6), Черновицкой (90,2), Закарпатской (87,6), Николаевской (81,2) и Хмельницкой (68,0) областях.

При этом по состоянию на 13 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

В "оранжевой" зоне 11 регионов - Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные области остаются "желтыми" - Волынская, Днепропетровская, , Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 276 человек, зафиксировано 243 летальных случаев, 4897 пациентов выздоровели.
ForUm

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