В Киеве на улице Банковой произошли столкновения между участниками акции протеста в связи с обвинительным приговором суда и заключением активиста Сергея Cтерненко и правоохранителями.

Как передает УНИАН, полицейские пытаются разделить толпу протестующих на две части.

Участники акции бросили в правоохранителей петарды и дымовые шашки. Одну из петард полицейские отбросили назад в протестующих.

Митингующие также сняли бронежилет у одного из правоохранителя и бросили его обратно в полицейских.

Полиция применила к активистам слезоточивый газ, вероятно из баллончиков. Столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями продолжаются.

Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества

В Киеве на улице Банковой проходит акция протеста в связи с обвинительным приговором суда и заключением Стерненко.