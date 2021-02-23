В Киеве на улице Банковой произошли столкновения между участниками акции протеста в связи с обвинительным приговором суда и заключением активиста Сергея Cтерненко и правоохранителями.
Как передает УНИАН, полицейские пытаются разделить толпу протестующих на две части.
Участники акции бросили в правоохранителей петарды и дымовые шашки. Одну из петард полицейские отбросили назад в протестующих.
Митингующие также сняли бронежилет у одного из правоохранителя и бросили его обратно в полицейских.
Полиция применила к активистам слезоточивый газ, вероятно из баллончиков. Столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями продолжаются.
Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества
В Киеве на улице Банковой проходит акция протеста в связи с обвинительным приговором суда и заключением Стерненко.
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