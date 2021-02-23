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Депутатская фракция «Голос» инициировала сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором активисту Сергею Стерненко. Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.

«Начинаем с коллегами сбор подписей за отставку Ирины Венедиктовой. Человек, который спровоцировал политическое решение и приговор Сергею Стерненко, не вправе занимать должность генерального прокурора», - заявил политик.

 

Как сообщал ForUm, 23февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества

Венедиктова сообщала, что Стерненко объявят подозрение «в любом случае».
ForUm

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