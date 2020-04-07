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Активисту Сергею Стерненко объявят подозрение «в любом случае», сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью Украинской правде.

«Смотрите, по Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-, но и так, и так это подозрение. 115-я - это убийство, 118-я - это убийство по самозащите. Разница – в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор. Это дело для меня как генерального прокурора резонансное как дело в отношении активистов и ситуации по защите активистов», - заявила Венедиктова.

По ее словам, сейчас пришла экспертиза, «будут с ней разбираться, будут квалифицировать».

«А будет ли подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет отходить и ни от кого. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что оно рано или поздно закончится? Вопросы квалификации», - отметила генеральный прокурор.

На одесского активиста Сергея Стерненко было совершено несколько покушений, в ходе одного из которых нападавший погиб.
ForUm

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