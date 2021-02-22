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Вильнюсский окружной административный суд пока не будет рассматривать жалобу гражданина России и Болгарии Филиппа Киркорова в связи с запретом на его въезд в Литву, пишет Delfi.  

15 февраля суд получил просьбу адвоката Киркорова вытребовать это решение департамента и отменить его. 19 февраля суд решил не принимать эту жалобу как немотивированную и по той причине, что еще не истек срок, за время которого Департамент миграции должен представит свой ответ в связи с принятым решением.

Адвокат российского певца Линас Макавяцкас заявил, что ему пока не удалось получить решение самого ДМ о включении Киркорова в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву, поэтому жалоба пока без мотивов.

По действующим законам, вместе с жалобой истец должен представить и документ, который он обжалует. «В данном случае у истца такого документа нет, кроме того, истец не может конкретизировать вопрос жалобы и указать фактические ее обстоятельства», – указал суд, отметив, что когда у истца будут все документы, он может подать жалобу повторно.

19 января ДМ по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) внес российского исполнителя Филиппа Киркорова на пять лет в список нежелательных в Литве лиц. «Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло», - заявил глава МВД Агне Билотайте.

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации». По словам Ландсбергиса, участие Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».
 
ForUm

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