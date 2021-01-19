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Российский исполнитель Филипп Киркоров не сможет въехать в Литву в течение пяти лет.

Как сообщило литовское министерство внутренних дел, департамент миграции по просьбе МИД во вторник внес певца в список нежелательных в Литве лиц. Запрет на въезд в страну для российского певца вступает в силу с 19 января, передает Интерфакс.

«Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло», - заявил глава МВД Агне Билотайте.

Накануне, 18 января, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис попросил

внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну, указав, что этот известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».
ForUm

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