Министерство инфраструктуры в партнерстве с Фондом госимущества Украины готовят к концессии 6 морских портов. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве, передает УНИАН.

«Сейчас в активной фазе готовятся к реализации Черноморская паромная переправа, Черноморский контейнерный терминал, Одесский пассажирский терминал, а также «Бердянск» и «Мариуполь». В общем, 6 концессионных портов, под которые готовятся инвесторы, технико-экономическое обоснование и ближайшим временем будут реализовываться инвестиции», - сказал он.

Согласно представленной Криклием презентации, шестым портом является Измаильский морской порт.

В 2020 году в Украине в концессию были отданы Херсонский морской торговый порт и порт «Ольвия».